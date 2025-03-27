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FDA одобрило первый...

FDA одобрило первый за 30 лет новый антибиотик для лечения инфекций мочевыводящих путей

27.03.2025
11:20
Владимир Заболотских
FDA одобрило Blujepa (gepotidacin) — первый за 30 лет антибиотик нового класса для лечения неосложненных инфекций мочевыводящих путей. Препарат, разработанный GSK, показал эффективность, сравнимую с нитрофурантоином.
Фото: gsk.com

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило первый антибиотик нового класса для лечения неосложненных инфекций мочевыводящих путей (ИМП) у женщин старше 12 лет. Об этом сообщила британская фармацевтическая компания GSK, разработавшая препарат.

Blujepa (gepotidacin) будет назначаться при ИМП, вызванных Escherichia coli (известна как кишечная палочка), Klebsiella pneumoniae (палочка Фридлендера), Staphylococcus saprophyticus и другими бактериями. Заражение патогенами переживают более половины женщин хотя бы раз в жизни, отмечает производитель.  

Лекарство относится к триазааценафтиленовым антибиотикам. Оно блокирует работу двух ферментов — ДНК-гиразы и топоизомеразы IV, благодаря которым бактерии размножаются. Отмечается, что такой механизм снижает вероятность развития устойчивости у бактерий.

В ходе фазы III двух клинических испытаний — EAGLE-2 и EAGLE-3 — gepotidacin сравнивали с нитрофурантоином — антибиотиком, стандартно используемым для борьбы с ИМП. Препараты показали сопоставимую эффективность, полностью вылечив примерно половину испытуемых.

GSK также изучает действие gepotidacin против гонореи — заболевания, против которого традиционные антибиотики все чаще оказываются бессильны из-за развития устойчивости. Фармгигант планирует запустить продажи лекарственного средства во второй половине этого года.

В феврале американский регулятор зарегистрировал другую разработку компании. Принадлежащая ей Penmenvy (MenABCWY) стала первой в мире пятивалентной конъюгированной вакциной против менингококковой инфекции, разрешенной к применению. В этом году GSK планирует представить еще три препарата, чтобы увеличить выручку до 40 млрд фунтов стерлингов (51,5 млрд долл.) к 2031 году.

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