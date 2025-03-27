FDA одобрило первый за 30 лет новый антибиотик для лечения инфекций мочевыводящих путей

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило первый антибиотик нового класса для лечения неосложненных инфекций мочевыводящих путей (ИМП) у женщин старше 12 лет. Об этом сообщила британская фармацевтическая компания GSK, разработавшая препарат.

Blujepa (gepotidacin) будет назначаться при ИМП, вызванных Escherichia coli (известна как кишечная палочка), Klebsiella pneumoniae (палочка Фридлендера), Staphylococcus saprophyticus и другими бактериями. Заражение патогенами переживают более половины женщин хотя бы раз в жизни, отмечает производитель.

Лекарство относится к триазааценафтиленовым антибиотикам. Оно блокирует работу двух ферментов — ДНК-гиразы и топоизомеразы IV, благодаря которым бактерии размножаются. Отмечается, что такой механизм снижает вероятность развития устойчивости у бактерий.

В ходе фазы III двух клинических испытаний — EAGLE-2 и EAGLE-3 — gepotidacin сравнивали с нитрофурантоином — антибиотиком, стандартно используемым для борьбы с ИМП. Препараты показали сопоставимую эффективность, полностью вылечив примерно половину испытуемых.

GSK также изучает действие gepotidacin против гонореи — заболевания, против которого традиционные антибиотики все чаще оказываются бессильны из-за развития устойчивости. Фармгигант планирует запустить продажи лекарственного средства во второй половине этого года.