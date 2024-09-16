FDA одобрило препарат Eli Lilly для лечения атопического дерматита у подростков

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Ebglyss (lebrikizumab) компании Eli Lilly, предназначенный для лечения средней и тяжелой формы атопического дерматита у взрослых и детей старше 12 лет. Об этом говорится в пресс-релизе американского производителя.

Зарегистрированное лекарственное средство содержит в себе моноклональное антитело, которое селективно связывается с интерлейкином-13 (IL-13) — ключевым цитокином, участвующим в патогенезе атопического дерматита. Блокируя действие IL-13, Ebglyss уменьшает кожное воспаление и облегчает симптомы заболевания.

Одобрение FDA основано на результатах исследований ADvocate 1, ADvocate 2 и ADhere на III фазе, в которых приняли участие более 1000 пациентов. По результатам ADvocate 1 и 2, около 38% пациентов, получавших препарат Eli Lilly, добились полного или почти полного очищения кожи спустя 16 недель лечения, что втрое превышает этот показатель в группе плацебо (12%). Как утверждается, кожа 10% участников очистилась через четыре недели после начала приема Ebglyss.

Кроме того, 43% пациентов, которым давали исследуемое лекарство, отметили уменьшение зуда через 16 недель, 5% — через две недели. В группе плацебо облегчение зудящих ощущений наблюдалось у 12% испытуемых.

При применении Ebglyss участники исследований чаще всего сталкивались с такими побочными эффектами, как воспаление в области глаз и век, реакции в месте введения препарата и опоясывающий герпес.

Компания Eli Lilly планирует начать поставки лекарственного средства в США в ближайшие недели. Отмечается, что препарат получил одобрение от регуляторных органов Европейского союза в 2023 году и Японии в 2024 году.

Атопический дерматит — одно из наиболее распространенных хронических заболеваний кожи, которое затрагивает до 20% детского и около 10% взрослого населения во всем мире. Заболевание нередко проявляется в раннем детстве и может сопровождать человека на протяжении всей жизни. Помимо физического дискомфорта, атопический дерматит влияет на психологическое здоровье пациентов, приводя к стрессу, тревожным состояниям и депрессии.