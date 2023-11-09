FDA одобрило препарат Eli Lilly от ожирения

Препарат компании Eli Lilly, предназначенный для лечения ожирения, получил одобрение от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Об этом сообщается на сайте регулятора.

Лекарственное средство под торговым наименованием Zepbound предназначено для пациентов в возрасте от 18 лет, которые имеют ожирение (ИМТ ≥ 30 кг/м2), избыточный вес (ИМТ ≥ 27 кг/м2) или патологии, связанные с избыточным весом, в том числе гипертонию, дислипидемию, сахарный диабет второго типа, обструктивное апноэ, а также сердечно-сосудистые заболевания. Как утверждается, препарат помогает сбросить вес при соблюдении низкокалорийной диеты и поддержании высокой физической активности.

Основным активным компонентом Zepbound является tirzepatide, который принадлежит к новому классу препаратов, известных как агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида 1 (ГПП-1). Они применяются для лечения диабета и ожирения. Это же МНН содержится в препарате Mounjaro, который одобрен FDA для лечения диабета. Месячный курс лекарства Eli Lilly будет стоить 1059,87 долл., говорится в пресс-релизе Eli Lilly. Его цена оказалась ниже препарата для похудения Wegovy (семаглутид) от компании Novo Nordisk, который можно приобрести за 1349 долл. Отмечается, что Zepbound появится в продаже в конце ноября.

Стоимость акций Eli Lilly выросла на 3,2% после публикации сообщения о регистрации препарата, пишет Bloomberg. Цена одной акции американской фармацевтической компании на бирже достигла рекордно высокого уровня — 619,13 долл.

Лекарство было одобрено на основе результатов третьей фазы клинических испытаний SURMOUNT-1 и SURMOUNT-2 с участием более 2500 взрослых пациентов, страдающих ожирением или избыточным весом. Отмечается, что в ходе исследований пациенты, получавшие высокие дозы инъекций Zepbound, смогли снизить массу своего тела на 18%. В настоящее время Eli Lilly проводит исследование, в котором изучается возможность применения препарата среди пациентов в возрасте от 12 до 18 лет. Вскоре компания планирует провести аналогичное исследование с участием детей в возрасте от шести лет. Также сейчас проходят последние этапы испытаний Zepbound в форме таблеток.