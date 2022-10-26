FDA одобрило препарат Johnson & Johnson против миеломы

FDA одобрило терапию Johnson & Johnson для лечения множественной миеломы, об этом сообщается на сайте производителя. Tecvayli одобрен для лечения взрослых с множественной миеломой, которая плохо поддается лечению или рецидивировала после получения четырех или более предшествующих линий терапии.

Представитель компании заявил, что терапия будет иметь цену в 39,5 тыс. долл. за месячный курс, а общая цена колеблется от 355 тыс. до 395 тыс. долл. за курс продолжительностью от 9 до 10 месяцев.

Tecvayli — это биспецифическое антитело, разработанное для того, чтобы направлять иммунную систему организма на распознавание и уничтожение раковых клеток. Это первый препарат в своем классе, одобренный для лечения множественной миеломы.



При приеме препарата сообщается о синдроме высвобождения цитокинов, состоянии, при котором иммунная система реагирует более агрессивно, чем должна.

Несмотря на то что на рынке уже присутствуют другие одобренные методы лечения множественной миеломы, такие как Abecma от Bristol-Myers Squibb и препарат от GSK Blenrep, у многих пациентов после прекращения лечения происходят рецидивы заболевания. Это значит, что заболевание остается «областью неудовлетворенных потребностей» и новые препараты для него необходимы.

Хотя множественная миелома по сравнению с раком молочной железы или простаты встречается редко, это распространенный тип рака крови, который развивается в костном мозге и может распространяться по всему телу. По оценкам Американского онкологического общества, в этом году в Соединенных Штатах, вероятно, будет диагностировано около 35 тыс. новых случаев множественной миеломы.