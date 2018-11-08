FDA одобрило препарат для лечения ХОБЛ от компаний Mylan/Theravance

14:30
12 ноября 2018

Татьяна Кублицкая

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В минувшую пятницу американские регуляторы одобрили препарат Yupelri, ингаляционный раствор для приема 1 раз в сутки, компании Theravance Biopharma Inc («Тераванс Байофарма Инк») и ее партнера Mylan NV («Майлан Эн-Ви») для применения у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), сообщает агентство Reuters.

Препарат относится к классу антагонистов мускариновых рецепторов длительного действия (LAMA).

В заявлении Theravance и Mylan говорится, что вывод препарата на рынок США ожидается до конца этого года.

В сообщении для клиентов, которое аналитик компании Raymond James Эллиот Уилбур разослал до того, как препарат был одобрен, сказано, что примерно 9-10% пациентов с ХОБЛ в США предпочитают препараты в небулайзере в качестве поддерживающей терапии.

Аналитик Брайан Скорни из Baird Equity Research, по прогнозам которого пиковые продажи Yupelri превысят 250 млн долл. в 2030 г., ожидает трудного лонча, поскольку ситуация в сегменте терапии ХОБЛ постоянно обостряется из-за присутствия в нем как оригинальных препаратов, так и дженериков.

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