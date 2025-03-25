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FDA одобрило препарат компании...

FDA одобрило препарат компании Alnylam для лечения кардиомиопатии

25.03.2025
10:19
Владимир Заболотских
FDA одобрило препарат Amvuttra для лечения транстиретиновой амилоидной кардиомиопатии. Лекарство, вводимое всего четыре раза в год, показало снижение смертности на 28% по сравнению с плацебо, но его высокая стоимость в 450 тыс. долл. за годовой курс может ограничить доступность.
Фото: fda.gov

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Amvuttra (vutrisiran) для лечения транстиретиновой амилоидной кардиомиопатии (ATTR-CM). Об этом говорится в пресс-релизе компании-разработчика Alnylam.

Это второе зарегистрированное показание лекарства. В 2022 году американский регулятор разрешил применять его при транстиретиновой семейной амилоидной полинейропатии.  

Amvuttra работает по принципу РНК-интерференции – молекулы РНК препарата проникают в клетки и связываются с определенными генами, отвечающими за производство транстиретина. Затем происходит ускоренное подавление синтеза этого белка. 

В норме транстиретин переносит гормоны в организме. Однако белок может накапливаться в тканях, формируя амилоидные отложения, повреждающие органы. Отложения в сердечной мышце вызывают утолщение и уплотнение стенок сердца, нарушая его сократительную функцию, что ведет к развитию ATTR-CM и, как следствие, летальному исходу.

Лекарство вводится подкожно один раз в три месяца. Регулярные инъекции позволяют поддерживать низкий уровень транстиретина в крови и защищать сердце от дальнейших повреждений.

Одобрение основано на результатах III фазы исследования Helios-B. Amvuttra оказался на 28% эффективнее плацебо в снижении риска смертности от всех причин и повторных осложнений сердечно-сосудистых заболеваний. 

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