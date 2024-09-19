FDA одобрило применение «Китруды» для лечения мезотелиомы плевры

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило применение «Китруды» (пембролизумаб) в комбинации с химиотерапией для лечения неоперабельной распространенной или метастатической злокачественной мезотелиомы плевры у взрослых пациентов. Об этом сообщила пресс-служба фармкомпании MSD (Merck&Co. — в США и Канаде), разработавшей препарат.

Результаты II/III фаз исследования KEYNOTE-483 с участием 440 человек послужили основой для регистрации очередного показания противоопухолевого средства. Комбинация «Китруды» с химиотерапией показала статистически значимое улучшение общей выживаемости по сравнению с только химиотерапией. Медиана общей выживаемости составила 17,3 месяца в группе, получавшей онкопрепарат, и 16,1 месяца в группе, лечившейся одной химиотерапией.

Отмечается, что лечение «Китрудой» в сочетании с химиотерапией обеспечило более длительную выживаемость без прогрессирования. Кроме того, процент пациентов с уменьшением размера или полным исчезновением опухоли был больше в группе, которая проходила курс лечения как лекарственным средством, так и химиотерапией.

Злокачественная плевральная мезотелиома — это редкое и агрессивное онкологическое заболевание, которое развивается в оболочках легких. Возникновение новообразования часто связывают с воздействием асбеста. В 2022 году в мире было зарегистрировано более 30 тыс. новых случаев этого заболевания и более 25 тыс. смертей от него. Согласно статистике США с 2014 года по 2020 год, 12,8% пациентов с мезотелиомой плевры смогли прожить дольше пяти лет.

В июне этого года «Китруда» получила 40-е одобрение от FDA. Регуляторный орган разрешил применение препарата при прогрессирующем на ранней стадии и рецидивирующем раке эндометрия.