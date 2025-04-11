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FDA откажется от...

FDA откажется от испытаний препаратов на животных

11.04.2025
17:46
Владимир Заболотских
FDA заменит тестирование препаратов на животных альтернативными методами, в том числе ИИ-моделями и лабораторными органоидами. Эксперты отмечают, что полностью осуществить такой переход пока невозможно из-за отсутствия достаточного количества данных у нейросетей.
Фото: 123rf.com

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) намерено исключить использование животных в исследованиях лекарств. Об этом пишет агентство Reuters.

Регулятор начнет интегрировать технологии искусственного интеллекта (ИИ) в испытания фармацевтических разработок. Как отмечается, нейросети смогут прогнозировать терапевтическое действие и побочные эффекты препаратов. Также в планах изучать их на искусственно созданных в лабораторных условиях моделях, имитирующих человеческие органы. 

Внедрение новых подходов начнется «безотлагательно», подчеркнуло ведомство. Утверждается, что это сделает процесс создания лекарств быстрее и дешевле, что приведет к снижению цен для конечного потребителя. FDA указало, что упростит процедуру рассмотрения заявки для тех компаний, которые будут проводить доклинические испытания с помощью альтернативных методов.  

Современная наука пока не может полностью отказаться от тестирования препаратов на животных, приводит агентство слова главы Национальной ассоциации биомедицинских исследований (NABR) Мэтью Бейли. Он добавил, что нейросети опираются на имеющиеся данные, которых иногда может не хватать. Поскольку это подвергает риску здоровье людей, участвующих в испытаниях, важно понять границы применимости ИИ-моделей как замены биологических организмов.

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