FDA отклонило заявку на регистрацию инсулина Novo Nordisk

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) отклонило заявку Novo Nordisk на регистрацию ее еженедельно принимаемого инсулина icodec. Об этом говорится в опубликованном пресс-релизе производителя.

FDA направило Novo Nordisk письмо, в котором запросило дополнительные данные о производственном процессе препарата и его применении при диабете 1-го типа. Пресс-служба компании ответила, что в этом году вряд ли сможет выполнить требование регулятора.

Novo Nordisk подала заявку на одобрение icodec в апреле 2023 года. Производитель приложил данные III фазы исследования ONWARDS 6, в котором приняли участие 582 пациента с диабетом 1-го типа. Испытуемые получали инсулин деглудек (известен под торговой маркой «Тресиба» и разработан Novo Nordisk) или icodec.

Эффективность лекарственных средств была примерно одинаковой. Действенность оценивали на основе показателей HbA1c (гликированного гемоглобина, который отражает средний уровень глюкозы за последние два-три месяца) в обеих группах.

Однако среди участников, получавших icodec, умеренная (2-я стадия) и тяжелая (3-я стадия) гипогликемия отмечалась на 50—80% чаще по сравнению с пациентами, получавшими ежедневные инъекции инсулина деглудек. В этой связи 7 из 11 членов консультативного комитета FDA пришли к выводу, что риски развития гипогликемии от приема icodec перевешивают преимущества препарата.

Icodec получил одобрение под торговой маркой Awiqli в Европейском союзе, Канаде, Австралии, Японии и Швейцарии, говорится в сообщении Novo Nordisk.

В мае этого года компания Eli Lilly объявила о положительных результатах III фазы двух исследований еженедельно принимаемого инсулина efsitora alfa: