FDA отклонило заявку на регистрацию инсулина Novo Nordisk
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) отклонило заявку Novo Nordisk на регистрацию ее еженедельно принимаемого инсулина icodec. Об этом говорится в опубликованном пресс-релизе производителя.
FDA направило Novo Nordisk письмо, в котором запросило дополнительные данные о производственном процессе препарата и его применении при диабете 1-го типа. Пресс-служба компании ответила, что в этом году вряд ли сможет выполнить требование регулятора.
Novo Nordisk подала заявку на одобрение icodec в апреле 2023 года. Производитель приложил данные III фазы исследования ONWARDS 6, в котором приняли участие 582 пациента с диабетом 1-го типа. Испытуемые получали инсулин деглудек (известен под торговой маркой «Тресиба» и разработан Novo Nordisk) или icodec.
Эффективность лекарственных средств была примерно одинаковой. Действенность оценивали на основе показателей HbA1c (гликированного гемоглобина, который отражает средний уровень глюкозы за последние два-три месяца) в обеих группах.
Однако среди участников, получавших icodec, умеренная (2-я стадия) и тяжелая (3-я стадия) гипогликемия отмечалась на 50—80% чаще по сравнению с пациентами, получавшими ежедневные инъекции инсулина деглудек. В этой связи 7 из 11 членов консультативного комитета FDA пришли к выводу, что риски развития гипогликемии от приема icodec перевешивают преимущества препарата.
Icodec получил одобрение под торговой маркой Awiqli в Европейском союзе, Канаде, Австралии, Японии и Швейцарии, говорится в сообщении Novo Nordisk.
В мае этого года компания Eli Lilly объявила о положительных результатах III фазы двух исследований еженедельно принимаемого инсулина efsitora alfa:
- В ходе QWINT-2, длившемся 52 недели, препарат снизил уровень HbA1c на 1,34%, в то время как деглудек – на 1,26%. Конечные значения уровня глюкозы — 6,87% в группе efsitora и 6,95% в группе деглудека (целевое значение – 7%, диабет 1-го типа диагностируется при HbA1c ≥ 6.5%).
- В 26-недельном исследовании QWINT-4 сравнивались efsitora и гларгин (разработала Sanofi, известен под торговой маркой «Лантус»), которые снизили HbA1c у испытуемых на 1,07%, до 7,12 и 7,11% соответственно.
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