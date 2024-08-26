FDA планирует ограничить применение ингибиторов PD-1 при раке желудка и пищевода

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) планирует пересмотреть показания ингибиторов PD-1, ограничив их применение при раке желудка и пищевода. Об этом сообщил портал FiercePharma.

26 сентября FDA проведет заседание Консультативного комитета по онкологическим препаратам (ODAC), на котором будет обсуждаться применение ингибиторов контрольных иммунных точек при аденокарциноме желудка, пищевода и плоскоклеточном раке пищевода.

Основное внимание будет уделено препаратам «Опдиво» (ниволумаб) и «Еврой» (ипилимумаб), которые принадлежат Bristol Myers Squibb (BMS), а также «Китруда» (пембролизумаб) компании MSD (Merck & Co. — в США и Канаде). Также будут изучены две заявки на регистрацию лекарственного средства Tevimbra (tislelizumab-jsgr), поданные китайской BeiGene.

Все упомянутые медикаменты относятся к противоопухолевым ингибиторам PD-1. Этот класс препаратов, как известно, используют при опухолях, экспрессирующих лиганд PD-L1.

Некоторые раковые клетки вырабатывают на своей поверхности PD-L1 для «обмана» иммунной системы, заставляя ее игнорировать присутствие опухоли в организме. Взаимодействие PD-1 с PD-L1 блокирует сигнал, активирующий иммунные Т-клетки. Препараты связываются с рецепторами PD-1 на поверхности Т-лимфоцитов и блокируют возможность их взаимодействия с PD-L1.

Однако при лечении рака желудка и пищевода ингибиторы PD-1 не демонстрируют столь же впечатляющие результаты, как при других видах опухолей. При карциноме желудка лекарственные средства, как правило, снижали риск смерти пациентов примерно на 20% по сравнению с химиотерапией.

Также исследования показывают значительную разницу в эффективности препаратов против PD-L1-положительных и PD-L1-отрицательных опухолей. К примеру, в ходе III фазы KEYNOTE-811 комбинация «Китруды» с другими препаратами снизила риск прогрессирования рака или смерти на 30% среди пациентов с PD-L1-положительными опухолями, но увеличила риск смерти на 41% среди участников с PD-L1-отрицательными.

В исследовании KEYNOTE-859 «Китруда» снизила риск смерти на 22% среди всех участников, но только на 8% среди испытуемых с PD-L1-отрицательными опухолями.

Как отмечается, в прошлом году MSD добровольно направила запрос в FDA об уменьшении показаний «Китруды», чтобы прекратить применение препарата при HER2-положительном раке желудка, разрешив его назначение только при PD-L1-положительных опухолях.

Это не первый случай, когда FDA созывает ODAC для рассмотрения ингибиторов контрольных точек. В 2021 году Комитет рассматривал решения регулятора об ускоренном одобрении нескольких препаратов, которые не подтвердили свою эффективность в последующих исследованиях.