FDA предупреждает Mylan в связи с нарушениями на предприятии в штате Западная Виргиния

13:02
21 ноября 2018

Татьяна Кублицкая

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В компании Mylan NV («Майлан Эн-Ви») в минувший вторник заявили о том, что компания работает над устранением проблем, обозначенных в письменном предупреждении от FDA, полученном в начале месяца; регулятор выразил озабоченность в связи с определенными нарушении на производственном предприятии в штате Западная Виргиния, сообщает агентство Reuters.

По информации фармпроизводителя, письмо FDA от 9 ноября было направлено по результатам инспектирования предприятия в Моргантауне (штат Западная Виргиния, США) в апреле с.г.

В Mylan сообщили, что в результате осуществляемой на данном предприятии реструктуризации происходят временные срывы поставок некоторых видов продукции и что производство ряда препаратов было прекращено, а производство ряда других препаратов было перенесено на другие предприятия.

В компании не уточнили, о каких препаратах идет речь. В апреле с.г. Mylan объявила о сокращении около 15% рабочих мест на этом же предприятии.

В письме регулятора также была отмечена «ненадлежащая» программа очистки производственного оборудования на данном предприятии и отсутствие должного расследования со стороны производителя фактов необъяснимого несоответствия некоторых серий препаратов спецификациям.

Регулятор предупреждает, что неспособность компании устранить обозначенные в письме проблемы приведет к правовым действиям со стороны FDA.

Однако, по оценкам некоторых аналитиков, предупредительное письмо FDA не сможет повлиять на прогнозы Уолл-стрит в отношении финансовых показателей Mylan по итогам этого года, поскольку до этого письма история взаимодействия компании с регуляторами была безупречной.

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