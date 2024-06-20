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FDA приостановило три...

FDA приостановило три исследования Zentalis после смерти двух участников

20.06.2024
17:42
Владимир Заболотских
FDA приостановило три исследования препарата azenosertib компании Zentalis Pharmaceuticals после смерти двух участников. Предполагается, что причиной летального исхода стал сепсис. 
Фото: zentalis.com

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) приостановило три исследования препарата компании Zentalis Pharmaceuticals после смерти двух участников в ходе клинических испытаний. Об этом говорится в пресс-релизе производителя лекарств.

Кандидатный препарат azenosertib изучался в ходе исследований ZN-c3-001 I фазы, ZN-c3-004 II фазы и ZN-c3-005 II фазы. Лекарство было разработано для лечения солидных раковых опухолей, таких как рак яичников и матки. Причиной летального исхода двух пациентов предположительно стала инфекция, на фоне использования лекарственного средства, которая привесла к сепсису.

Zentalis отметила, что продолжает оценивать безопасность и эффективность azenosertib в других исследованиях. Компания скорректирует дозировку для пациентов, участвующих в них. Дальнейший набор испытуемых был приостановлен.

Azenosertib относится к классу препаратов, ингибирующих белок WEE1. Обычно WEE1 помогает клеткам перед делением восстанавливать возникшие повреждения в ДНК. Блокировка белка в раковых клетках делает их более уязвимыми к химиотерапии и радиотерапии. 

После публикации сообщения акции компании лекарств упали на 26%.

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