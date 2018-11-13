FDA присвоило орфанный статус препарату Fasenra для лечения редкого аутоиммунного заболевания

11:09
28 ноября 2018

Татьяна Кублицкая

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Американские регуляторы присвоили статус орфанного препарату Fasenra (benralizumab) компании AstraZeneca («АстраЗенека») для лечения эозинофильного гранулематоза с полиангиитом (ЭГПА; синдром Черджа-Стросса) – редкого и потенциально смертельного аутоиммунного заболевания, сообщает PharmaTimes.

Для данного заболевания характерны астма, высокие уровни эозинофилов и воспаление малых и средних кровеносных сосудов различных органных систем, включая легкие, кожу, сердце, ЖКТ и нервы. Без лечения заболевание может привести к фатальному исходу.

Fasenra индуцирует быструю и почти полную деплецию уровня эозинофилов в крови; он показал свою эффективность при лечении тяжелой формы эозинофильного типа бронхиальной астмы, что позволяет предположить его эффективность также у пациентов с ЭГПА.

Fasenra – первый биопрепарат AstraZeneca для лечения респираторных заболеваний. В настоящее время он одобрен в качестве препарата дополнительной поддерживающей терапии у пациентов с тяжелой эозинофильной астмой в США, ЕС, Японии и некоторых других регионах.

Компании
AstraZeneca

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