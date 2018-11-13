FDA присвоило орфанный статус препарату Fasenra для лечения редкого аутоиммунного заболевания

Американские регуляторы присвоили статус орфанного препарату Fasenra (benralizumab) компании AstraZeneca («АстраЗенека») для лечения эозинофильного гранулематоза с полиангиитом (ЭГПА; синдром Черджа-Стросса) – редкого и потенциально смертельного аутоиммунного заболевания, сообщает PharmaTimes.
Для данного заболевания характерны астма, высокие уровни эозинофилов и воспаление малых и средних кровеносных сосудов различных органных систем, включая легкие, кожу, сердце, ЖКТ и нервы. Без лечения заболевание может привести к фатальному исходу.
Fasenra индуцирует быструю и почти полную деплецию уровня эозинофилов в крови; он показал свою эффективность при лечении тяжелой формы эозинофильного типа бронхиальной астмы, что позволяет предположить его эффективность также у пациентов с ЭГПА.
Fasenra – первый биопрепарат AstraZeneca для лечения респираторных заболеваний. В настоящее время он одобрен в качестве препарата дополнительной поддерживающей терапии у пациентов с тяжелой эозинофильной астмой в США, ЕС, Японии и некоторых других регионах.
Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
Нет комментариев
Комментариев: 0