FDA рассмотрит в ускоренном порядке уничтожающий изнутри раковые клетки препарат

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) присвоило статус ускоренного рассмотрения (Fast Track Designation) кандидатному препарату VCN-01, предназначенному для лечения метастатической аденокарциномы поджелудочной железы. Об этом говорится в пресс-релизе фармацевтической компании Theriva Biologics, разработавшей лекарственное средство.

VCN-01 применяется в комбинации с химиотерапией (гемцитабин и nab-паклитаксел). Его эффективность и безопасность оцениваются в исследовании фазы IIb VIRAGE. В ходе фазы I общая частота ответа (то есть доля пациентов, у которых наблюдалось уменьшение размера опухоли) у пациентов с аденокарциномой поджелудочной железы после приема препарата составила 50%.

VCN-01 представляет собой онколитический аденовирус, который проникает внутрь раковых клеток и уничтожает их изнутри. Такой механизм действия позволяет использовать VCN-01 при различных опухолевых заболеваниях.

Аденокарцинома поджелудочной железы — это злокачественная опухоль, которая развивается из экзокринных клеток поджелудочной железы. Они производят и выделяют пищеварительные ферменты, такие как амилаза, липаза и протеазы, которые необходимы для расщепления углеводов, жиров и белков. Этот тип рака является наиболее распространенным среди всех злокачественных опухолей поджелудочной железы. Он отличается агрессивным течением и высокой скоростью метастазирования.