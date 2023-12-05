FDA рекомендовало не использовать китайские пластиковые шприцы

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) проводит оценку качества пластиковых шприцев, произведенных в Китае. Об этом говорится в заявлении американского регулятора.

FDA рекомендовало пациентам и поставщикам медицинских услуг смотреть на страну производства шприцев для введения и забора жидкостей из организма и, по возможности, избегать использования тех, что были сделаны в Китае. Американский регулятор отметил необходимость внимательно проверять целостность инструментов, поскольку использование бракованных шприцев может привести к инъекции неверной дозы лекарства. При этом конкретных производителей некачественных изделий в FDA не назвали.

Регулятор начал проведение расследования после получения информации о наличии дефектов на шприцах и нарушении герметичности канала для жидкости, возникающем при их использовании. В своем сообщении FDA подчеркнуло, что проблема низкого качества продукции не касается стеклянных, карпульных, предварительно заполненных шприцев и шприцев для орального применения.



Регулирующий орган отметил, что осуществляет проверку медицинских изделий, произведенных в Китае, и ведет мониторинг новых случаев брака. Власти США также проведут беседу с производителями, чтобы принять корректирующие меры или вовсе запретить ввоз в США китайских шприцев.