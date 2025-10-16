FDA впервые добавило смертельно опасное воспаление кишечника в маркировку CAR-T-терапии

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) изменило маркировку CAR-T-терапии Carvykti (ciltacabtagene autoleucel/цилтакабтаген аутолеуцел) от компаний Johnson & Johnson (J&J) и Legend Biotech. В черную рамку добавлено предупреждение о риске развития энтероколита, связанного с иммунными эффекторными клетками (IEC-EC), на фоне множественной миеломы. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Регулятор сообщил, что нежелательная реакция на Carvykti отмечена как среди участников исследований, так и у пациентов, получивших терапию после ее выхода на американский рынок. Симптомы возникали спустя несколько недель или месяцев после инфузии CAR-T-клеток.​

В черную рамку включают наиболее серьезные побочные эффекты препаратов, способные привести к смерти. IEC-EC — воспаление кишечника, при котором происходит образование сквозных отверстий в его стенке, что ведет к заражению крови и создает угрозу для жизни. У больных возникают тяжелая диарея, интенсивные боли в животе и сильная потеря веса, требующая перехода на внутривенное питание. По данным регулятора, зафиксированы смертельные случаи от этого осложнения.​

Cоотношение риска и пользы

FDA подтвердило, что общая польза от разработки J&J и Legend Biotech больше потенциальных рисков.

Согласно ретроспективному анализу, IEC-EC встречается примерно в 1% случаев после введения Carvykti, заявил представитель J&J порталу Fierce Pharma.

В III фазе клинических испытаний CARTITUDE-4 препарат снизил риск смерти при миеломе на 45% по сравнению со стандартными методами лечения онкозаболевания. Перед этим пациенты проходили как минимум один курс химиотерапии. Медиана выживаемости без прогрессирования после терапии составила 34,9 месяца — в три раза больше, чем в контрольной группе (от восьми до 12 месяцев).

CAR-T-терапии и воспаление кишечника

Лечение проходит в несколько этапов. Из крови берутся Т-лимфоциты (иммунные клетки). Затем в них встраивают искусственный ген, который создает на их поверхности специальный «навигатор» (химерный рецептор, или CAR), помогающий им находить раковые клетки миеломы по специальному маркеру — BCMA (антигену созревания B-клеток). Модифицированные таким образом клетки размножают в лаборатории и вводят пациенту, прошедшему предварительно короткий курс химиотерапии.

IEC-EC возникает не только после Carvykti, но и после других CAR-T-терапий. Механизм развития воспаления из-за них до конца не изучен. Предполагается, что препараты могут ошибочно атаковать здоровую слизистую оболочку кишечника, поскольку в ней тоже есть клетки с BCMA на поверхности, как и в миеломе.

Известные побочные эффекты CAR-T-терапий

Наиболее распространенный — синдром высвобождения цитокинов (почти в 100% случаев). Второе частое нежелательное проявление — нейротоксичность (в 2—45% случаев), которая проявляется в виде спутанности сознания, нарушений речи, судорог и тремора. Пациенты также подвержены инфекциям из-за временного ослабления иммунной системы. В 2024 году FDA добавило предупреждение о риске развития вторичных T-клеточных злокачественных новообразований для всех CAR-T-терапий.

О Carvykti

Препарат впервые одобрен FDA в 2022 году для лечения множественной миеломы после четырех и более линий химиотерапии. Спустя два года регулятор разрешил применять Carvykti после одного курса химиотерапевтического лечения.

В 2024 году CAR-T-терапия принесла J&J 963 млн долл. выручки. Ее опережает только Yescarta (axicabtagene ciloleucel/аксикабтаген цилолеуцел) от Gilead Sciences, которой лечат различные лимфомы, с показателем в 1,6 млрд долл.