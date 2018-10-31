ФК ПУЛЬС перешла на Международные стандарты финансовой отчетности

«Для нашей компании, как для национального дистрибьютора, аудируемая МСФО отчетность – это важный этап развития, который позволит при сотрудничестве с партнерами выйти на новый уровень открытости информации. Мы ожидаем, что нашему примеру последуют и другие участники рынка, что в целом повысит уровень взаимного доверия на фармрынке», – считает финансовый директор ООО «ФК ПУЛЬС» Татьяна Гетманская.

Источник публикации: ФК Пульс