ФМБА готово закрыть потребность в менингококковой и пневмококковой вакцинах после 2025 года

Россия не будет зависеть от импортных вакцин против менингококковой и пневмококковой инфекций после 2025 года. Об этом сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова в ходе расширенного заседания коллегии агентства, передает ТАСС. Она отметила, что ФМБА планирует построить цех по производству вакцин, что позволит сделать страну полностью самодостаточной и не зависеть от импорта этих препаратов.

«Мы уже в этом году должны начать клинические исследования двух вакцин — противопневмококковой шестнадцативалентной и пятивалентной противоменингококковой <...> и закончить клинические исследования [вакцины от] гемофильной инфекции. Гемофильную зарегистрируем на будущий год, мы надеемся, в начале года. И мы хотим в конце 2025 года зарегистрировать две другие вакцины», — пояснила она.

Также в интервью телеканалу «Россия-24» она сообщила, что иммунитет, который сформировался после применения вакцины от коронавируса «Конвасэл», практически не снижается. Наблюдения эффективности препарата длятся уже полтора года. Она также добавила, что вакцина эффективна против всех вариантов «Омикрона», в том числе «Арктура».

«Конвасэл» был зарегистрирован в марте 2022 года. Препарат разработан Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток ФМБА России. Это субъединичная рекомбинантная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции. Она содержит рекомбинантный белок N вируса SARS-CoV-2. N-белок является консервативным и мало подвержен мутациям. Это делает вакцину на его основе универсальной для различных штаммов коронавируса, сказано в инструкции.

В марте Минздрав одобрил изменения в инструкцию вакцины для профилактики COVID-19 «Конвасэл». Изменения коснулись почти всех разделов в документе, писал «ФВ». В новую редакцию ведомости добавили информацию по иммуногенности, противопоказаниям, способе применения и побочным действиям.