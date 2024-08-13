ФМБА начнет клинические исследования вакцины от аллергии осенью

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) осенью 2024 года начнет проводить клинические исследования вакцины от аллергии, сообщила в эфире телеканала «Россия 24» глава ФМБА Вероника Скворцова. По ее словам, в течение первого сезона должны подтвердиться эффективность и безопасность препарата.

«По этой вакцине завершены доклинические исследования, получено разрешение на клинические исследования, они начинаются с конца сентября — октября, и первый сезон полевой, апрель — май, позволит нам уже полностью подтвердить ее эффективность и безопасность», — цитирует Скворцову «Интерфакс».

Речь идет о вакцине против сезонного поллиноза и перекрестной пищевой аллергии. Как сообщила в ходе ПМЭФ-2024 первый заместитель руководителя ФМБА Татьяна Яковлева, это единственный подобный препарат в мире. Вакцина уже прошла доклинические испытания. Предполагается, что в гражданский оборот вакцина поступит в 2026 году.