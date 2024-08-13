Лента новостейГазетаДокументыАптекарьМероприятия
ГлавнаяНовостиПроизводство
ФМБА начнет клинические...

ФМБА начнет клинические исследования вакцины от аллергии осенью

13.08.2024
14:57
Дина Коблова
ФМБА начнет проведение клинических исследований вакцины от аллергии в сентябре — октябре текущего года, сообщила глава агентства Вероника Скворцова. В течение первого сезона должны подтвердиться эффективность и безопасность препарата.
Фото: 123rf.com

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) осенью 2024 года начнет проводить клинические исследования вакцины от аллергии, сообщила в эфире телеканала «Россия 24» глава ФМБА Вероника Скворцова. По ее словам, в течение первого сезона должны подтвердиться эффективность и безопасность препарата.

«По этой вакцине завершены доклинические исследования, получено разрешение на клинические исследования, они начинаются с конца сентября — октября, и первый сезон полевой, апрель — май, позволит нам уже полностью подтвердить ее эффективность и безопасность», — цитирует Скворцову «Интерфакс».

Речь идет о вакцине против сезонного поллиноза и перекрестной пищевой аллергии. Как сообщила в ходе ПМЭФ-2024 первый заместитель руководителя ФМБА Татьяна Яковлева, это единственный подобный препарат в мире. Вакцина уже прошла доклинические испытания. Предполагается, что в гражданский оборот вакцина поступит в 2026 году.

Также ФМБА России планирует в 2026 году выпустить четыре препарата для лечения редких заболеваний: для лечения мышечной дистрофии «Аталурен», легочной артериальной гипертензии «Селексипаг», синдрома короткой кишки «Тедуглутид», муковисцидоза «Трикафта». Вакцины от рака и злокачественных новообразований, таких как колоректальный рак, злокачественная меланома и глиобластома, разрабатываемые специалистами ФМБА, могут начать применяться в клинической практике через полтора-два года.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.