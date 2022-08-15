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ФМБА сообщило о...

ФМБА сообщило о разработке зарегистрированного год назад антидота против угарного газа

15.08.2022
16:52
Елена Воронина
Артем Косенок

Глава ФМБА Вероника Скворцова рассказала о разработке антидота против угарного газа. По ее словам, он только что зарегистрирован и предназначен для сотрудников МЧС. По данным ГРЛС, Минздрав зарегистрировал препарат еще в сентябре прошлого года.  

ФМБА разработало антидот против угарного газа. Об этом рассказала на форуме «Армия-2022» руководитель агентства Вероника Скворцова. По ее словам, прежде всего, он предназначен для сотрудников МЧС.

«Отдельная тема — это антидоты против химии и токсинов, против отравляющих веществ. Мы представляем целую линейку антидотов против фосфоро-органических соединений и инновационный, только что зарегистрированный антидот против угарного газа», — отметила она (цитата по ТАСС).

Как указано в базе ГРЛС, Минздрав зарегистрировал антидот от ФМБА еще в сентябре 2021 года. Запись датируется 10.09.2021. Препарат носит название «Цинказол» (МНН — цинка бисвинилимидазола диацетат). Он зарегистрирован в виде раствора для внутримышечного введения и входит в Перечень ЖНВЛП.    

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