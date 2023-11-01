ФНС утвердила форму декларации по налогу на сверхприбыль

Федеральная налоговая служба утвердила форму налоговой декларации по налогу на сверхприбыль. Соответствующий приказ № ЕД-7-3/676@ от 26.09.2023 опубликован на портале правовой информации.

Также документ утверждает порядок заполнения декларации и формат ее предоставления в электронной форме. Приказ вступает в силу после двух месяцев с момента опубликования, но не ранее 1 января 2024 года.

О том, что Минфин готовит поправки в налоговое законодательство, которые позволят крупному бизнесу сделать взнос в бюджет, стало известно в феврале 2023 года. Ожидается, что такая мера позволит привлечь порядка 300 млрд руб. В марте глава Минфина Антон Силуанов заявил, что деньги от единовременного платежа бизнеса в бюджет страны пойдут на инфраструктуру, социальные расходы и в итоге вернутся предпринимателям. В середине июня законопроект о налоге на сверхприбыль для крупных компаний был одобрен на заседании правительства и внесен в Госдуму. В конце июля нижняя палата парламента приняла закон.

Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021—2022 годы над аналогичным показателем за 2018—2019 годы. Налог уплачивается не позднее 28 января 2024 года, а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. Сумму налога можно снизить в два раза — до эффективной ставки в 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года. Предлагается реализовать такое решение через налоговый вычет.

Налог не коснется компаний, созданных после 2020 года, а также тех предприятий, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021—2022 годы не превышает 1 млрд руб. В периметр налога не войдут компании малого и среднего бизнеса. «ФВ» ранее составил список фармкомпаний, которые могут попасть под единовременный взнос.