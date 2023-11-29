ФСБ выявило в Хакасии партию контрафактных средств индивидуальной защиты

Совместная проверка ФСБ и прокуратуры выявила в больнице в Хакасии партию контрафактных медицинских костюмов, не соответствующих требованиям защиты от COVID-19. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

Фальсифицированные средства индивидуальной защиты, несоответствующие требованиям защиты от опасной инфекции, обнаружены в Республиканской клинической инфекционной больнице. Продукция произведена ООО «РеалСервис». Стоимость поставленных изделий составила более 22 млн руб. По факту поставки фальсифицированной продукции возбуждено уголовное дело (ч.1 ст.238.1 УК РФ).

В ФСБ уточнили, что ранее в ноябре по факту поставки в Пермь аналогичных недоброкачественных медицинских костюмов на сумму 116,1 млн руб. в отношении одного из учредителей ООО «РеалСервис» возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) и сбыте фальсифицированных медизделий (п.«а» ч.2 ст.238.1 УК РФ). Подозреваемый, чье имя не называется, находится под стражей. Ранее РБК сообщал, что речь идет о Ренате Ямбаеве.