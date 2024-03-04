«ФВ» отпраздновал 30-летний юбилей

С чего начинался «Фармвестник»

Праздник открыл основатель и председатель редакционного совета газеты «Фармацевтический вестник», председатель правления Группы компаний «Бионика», директор Института общественного здравоохранения Юрий Крестинский со сцены московского театра «Школа современной пьесы». Он рассказал, что газета стала основой для ГК «Бионика», которая воплотила в себе отличные сервисы не только для фармотрасли, но и для системы здравоохранения. «За эти годы поменялась страна, люди, во многом поменялся ход мыслей… Но все мы, работающие в фарминдустрии, верим в нашу отрасль. И я рад, что словосочетание «Фармацевтический вестник» стало фактором, который нас объединяет», — отметил Крестинский.

Первый номер «ФВ» вышел ровно 30 лет назад — в феврале 1994 года. «За этот период мы пережили введение множества правил, ограничений, период, когда наценка на препараты составляла 100—200%. Пережили историю, когда не надо было лицензировать фармдеятельность, — поделился со сцены своими воспоминаниями Крестинский. — Менялись все — министры здравоохранения, главы регуляторов ведомств, руководители управлений на местах».

Со временем рынок стал более цивилизованным, структурированным, вырос до целой отрасли экономики. Но главное, он всегда осуществлял функцию лекарственного обеспечения системы здравоохранения и пациентов России.

«Мне повезло в жизни заниматься теми проектами, в которые я искренне верю. И спустя 30 лет я так же заряжен фармотраслью, системой здравоохранения, как это было в первые дни работы «Фармвестника», — отметил Крестинский.

Вместе с партнерами

Организовать такое масштабное мероприятие помогли партнеры издания — инновационная фармацевтическая компания «Гедеон Рихтер», компания «Мьюз Медиа» (бренд «Нау фудс»), компания «Тонус» (бренд «УНГА»), компании «Статэнддокс», «АСТ страховой риск-консалтинг», «Голдфиш», компания «Чеки из Аптеки».

«Этот день особенный, ведь отмечается круглая дата — 30 лет — яркий символ всех выполненных дел! За эти годы издание сумело создать бренд, которому по-настоящему доверяют», — сказал генеральный директор «Мьюз Медиа» Александр Черниченко.

Он отметил, что компания особенно ценит профессиональную ответственность и творческий подход к работе коллектива.

«Издание «Фармацевтический вестник» — настоящий символ 30-летней эпохи фарминдустрии! Именно на его страницах можно увидеть, как развивалась отрасль в целом, а также трансформировались и добивались успехов ее ключевые игроки. В этом году компания «Гедеон Рихтер» тоже отмечает свой юбилей — 70 лет с момента начала поставок препаратов в Россию. Поэтому как юбиляр юбиляру желаю изданию продолжать оставаться в авангарде медицинского инфопространства, чтобы и дальше объединять вокруг себя единомышленников, заинтересованных в развитии фарминдустрии и заботе о здоровье пациентов», — рассказала операционный директор компании «Гедеон Рихтер» Елена Пархонина.

В свой день рождения «ФВ» не только принимал поздравления и подарки, но и сам был причастен к добрым делам. Пятый год подряд газета вносит вклад в развитие фонда помощи хосписам «Вера».

«Для нас «Фармвестник» — основной источник информации обо всем, что происходит на рынке. Мы внимательно следим за событиями, за тем, как живут коллеги, поэтому каждый день начинаем с новостей издания», — отметил директор программ стратегического развития АО «Тонус» Игорь Хасин.

Ежедневный источник информации

О том, что новости и статьи «Фармвестника» необходимы для ежедневной работы участникам рынка, рассказали многие гости на празднике. «Мой рабочий день начинается с просмотра новостей, которые публикует издание. «Ежегодно продляю подписку, — сообщил генеральный директор АС «Апрель» Вадим Анисимов. — Если раньше вы выгодно отличались от других изданий, то сейчас отличаться стало не от кого. Вы дружелюбно, неагрессивно, качественно работали и остались единственными в отрасли, кто освещает события, коммуницирует с профессиональным сообществом».

Спорить с газетой и ее авторами, получая очередной номер, любят многие представители отрасли. «Новости, улыбки друзей, критические репортажи, ожидание, когда придет свежий номер, кто будет на обложке — вот что для меня газета», — сказал генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.

«ФВ» продолжает расти и развиваться в информационном поле даже без конкуренции, сказала исполнительный директор Национальной фармпалаты Елена Неволина. «За 30 лет не выросло ни одного достойного конкурента издания. Удивительно, что «Фармвестник» все время стимулирует сам себя развиваться. Это дорогого стоит и очень помогает нам: если чего-то не знаешь, можно прости открыть сайт и найти любую информацию, касающуюся фармы».

На празднике собрался весь цвет отрасли — и производители, и дистрибьюторы, и аптечные сети, отметил зампредседателя Комитета ГД по охране здоровья Евгений Нифантьев. «Хочется сказать добрые слова, пожелать и дальше развиваться так, как это было предыдущие 30 лет», — сказал он.

«Встречи «Фармвестника» — как лакмусовая бумажка состояния нашей отрасли. Какое настроение на празднике — таково состояние индустрии», — сказала исполнительный директор СРО ААУ «СоюзФарма» Мария Литвинова. Судя по эмоциям гостей, фарму ждет большое будущее.

Новый редактор

Для гостей прошла церемония награждения лидеров Рейтинга наиболее влиятельных субъектов российского фармацевтического рынка за 2023 год. Впервые рейтинг был составлен в 2006 году. С тех пор «ФВ» ежегодно проводит скрупулезную исследовательскую работу для того, чтобы назвать имена самых влиятельных фигур фармбизнеса.

В ходе праздника гостям была представлена новый главный редактор «ФВ» — Оксана Григорьева. Она пришла в издательство 11 лет назад на должность корреспондента, с 2019 года была руководителем аптечного направления «ФВ», а с 2020 года она шеф-редактор журнала «Аптекарь».

Завершился вечер спектаклем в стиле площадного театра по пьесе Лопе де Вега «Безумно влюбленные». Зрители, расположившиеся по обе стороны от сцены, как будто побывали в Испании. Яркие костюмы и интересные декорации порадовали друзей газеты, ежегодно собирающихся вместе.