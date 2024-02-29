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Новым главным редактором «Фармацевтического вестника» станет Оксана Григорьева

Эксклюзив
29.02.2024
19:50
Оксана Григорьева станет главным редактором газеты «Фармацевтический вестник» и журнала «Аптекарь».
Оксана Григорьева

С 1 марта 2024 года новым главным редактором изданий «Фармацевтический вестник» и «Аптекарь» станет Оксана Григорьева. Она сменила на этой должности Полину Звездину.

Григорьева пришла в издательство 11 лет назад на должность корреспондента. С 2019 года — руководитель аптечного направления «ФВ», а с 2020 года — шеф-редактор журнала «Аптекарь».

Григорьева также занимается продюсированием конференций «PROекции будущего».

В 2019 году стала победителем всероссийского конкурса Минздрава «Лучший проект государственно-частного взаимодействия в здравоохранении» в номинации «Лучший журналист по тематике ГЧП».

Журналист года в номинации персона года премии Зеленый крест дважды в 2022 и 2023 году.

«Рада возглавить редакцию и продолжить развитие «Фармацевтического вестника» в день его тридцатилетия. Думаю, это возраст когда ты уже осознаешь свою силу, свои компетенции, свободу. Но главное остается неизменным — «Фармвестник» всегда был и будет ведущим изданием фармацевтического рынка», – заявила Григорьева.

«Хочу сказать спасибо за эти несколько лет работы и коллективу газеты «Фармацевтический вестник» и рынку. Ухожу я с легким сердцем, потому что я горжусь тем, как коллектив профессионально вырос и раскрылся за время моей работы. В том числе, выросла и раскрылась Оксана. Она прекрасный журналист, менеджер и организатор», — отметила Звездина.

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