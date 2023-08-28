Фармацевтам разрешат аккредитацию на основании аттестации для получения квалификации

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам совершенствования кадрового обеспечения системы здравоохранения. Информация об этом размещена на сайте Кремля. Все поручения должны быть выполнены в срок до 1 мая 2024 года.

Глава государства поручил правительству упростить процедуры оформления документов для прохождения фармработниками периодической аккредитации специалиста. В том числе речь идет о возможности формирования работодателем отдельных разделов портфолио работника в федеральном регистре медицинских работников единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Также предусматривается возможность получения аккредитации на основании успешного прохождения фармработниками аттестации для получения квалификационной категории по аналогичной специальности.

Кроме того, правительству поручено закрепить за кадровыми службами (сотрудниками) медорганизаций обязанностей по оказанию консультационно-методической помощи работникам по вопросам прохождения аккредитации специалиста мед- и фармработниками. Доклад об этом правительство представит до 15 декабря этого года.