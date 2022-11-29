Фармацевтам с иностранным образованием ужесточили условия признания их дипломов в России

Росздравнадзор обновил правила подтверждения соответствия фармацевтического и медицинского образования, полученного в иностранных образовательных организациях, квалификационным требованиям, предъявляемым к таким специалистам в России. Соответствующий приказ № 10335 от 31.10.2022, зарегистрированный 24 ноября в Минюсте, опубликован на портале правовой информации.

Документ вступит в силу с 1 января 2023 года. Так, среди оснований для принятия решения об отказе в признании диплома будут:

неустранение выявленных замечаний, указанных в направленном заявителю уведомлении; непредоставление заявителем недостающих документов в срок;

уровень образования и квалификации, полученных в иностранных образовательных организациях, не соответствует уровню образования, необходимому для принятия решения о соответствии;

получение информации из федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции по контролю и надзору в сфере образования, об отсутствии сведений о признании документа об уровне образования и квалификации, не подпадающего под действие международных договоров о взаимном признании.

В действующем сейчас приказе Росздравнадзора среди оснований для принятия комиссией решения об отказе в допуске к сдаче специального экзамена были лишь «неполная и (или) недостоверная информация, содержащаяся в документах, прилагаемых к заявлению», «непредставление документов, предусмотренных пунктом 12 порядка».

Также приказ вносит уточнения в регламент подачи документов. Заявитель должен будет предоставлять СНИЛС (при наличии). Максимальный срок для предоставления недостающих документов составит 60 рабочих дней.

В августе Минздрав направил на общественные обсуждения проект приказа о новом порядке проведения аккредитации фармацевтических и медицинских специалистов. Как писал «ФВ», в новых правилах аккредитация дополнительно будет распространяться на фармацевтов-иностранцев. Также планировалось увеличить часы на повышение квалификации в рамках НМО.