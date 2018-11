Фармацевтические компании – основные инвесторы ОЭЗ «Санкт-Петербург»

«Из 39 млрд руб., инвестированных в петербургскую ОЭЗ, 27 млрд – средства фармацевтических предприятий, – отметила Тамара Рондалева. – При этом объем уплаченных резидентами налогов в госбюджеты всех уровней и внебюджетные фонды Российской Федерации составил 11,49 млрд руб., и почти 9 млрд – это вклад фармкомпаний. В итоге ОЭЗ «Санкт-Петербург» стала победителем в номинации "Лучшая особая экономическая зона 2018 года в Европе по привлечению крупных резидентов" в рейтинге экономических зон мира Global Free Zones of the Year, который составляет одно из подразделений издания Financial Times».

По мнению председателя комитета по промышленной политике и инвестициям городской администрации Максима Мейксина, ОЭЗ плюс активно развивающийся «Кластер медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий», куда вошли уже 165 предприятий и научно-исследовательских центров, выводят Северную столицу в лидеры российской фармотрасли.

«Участниками кластера выпускается более 250 наименований лекарственных препаратов, а фармкомпании постоянно демонстрируют серьезные темпы роста, – отметил чиновник. – Первые инвестиционные контракты были заключены нашими предприятиями – «Биокадом» и «Герофармом». Последнее еще до конца этого года запустит в строй вторую очередь завода по производству генно-инженерных и аналоговых инсулинов на территории промышленной зоны «Пушкинская». Словом, фарма стала визитной карточкой Петербурга».

Основной темой, которая будет предложена участникам Life Sciences Invest. Partnering Russia для обсуждения, станет проект распоряжения Правительства РФ «Об утверждении Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года». Вторым по значимости вопросом, считают организаторы форума, являются особенности регулирования фармацевтического рынка, в том числе, в рамках Евразийского экономического союза.