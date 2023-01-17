Фармацевтов предложили штрафовать до 20 тыс. рублей за продажу лекарств без рецепта

Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за продажу лекарственных средств из перечня предметно-количественного учета без рецепта. Так, фармацевтов будут наказывать на сумму до 20 тыс. руб., юрлиц могут оштрафовать на 200 тыс. руб. Штрафовать работников аптек будут, если отпуск учетных препаратов не содержит признаков уголовного преступления, следует из текста законопроекта.

По словам одного из авторов проекта, сенатора Ирины Рукавишниковой, основные изменения касаются работы фармацевтов, пишет РИА «Новости».

«Чаще всего они нарушают закон и продают препараты без рецепта. Если раньше за незаконную торговлю наказывали руководителя и временно закрывали аптечную сеть, и тогда «страдал» и бизнес, и покупатели, особенно в сельских районах, то сейчас жестче будут наказывать недобросовестных фармацевтов», — сказала сенатор.

По словам Рукавишниковой, фармацевтам придется заплатить штраф от 10 тыс. до 20 тыс. руб. или лишиться возможности работать в аптеке на срок от шести месяцев до одного года. Штраф для индивидуальных предпринимателей предлагается установить на уровне от 50 тыс. до 100 тыс. руб., для юрлиц — от 150 тыс. до 200 тыс. руб.

Сейчас за продажу препаратов без рецепта для должностных лиц предусмотрены штрафы от 5 тыс. до 10 тыс. руб., для юрлиц — от 20 тыс. до 30 тыс. руб. На фармацевтов за такие нарушения накладывают денежные взыскания в размере от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб.