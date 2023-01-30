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Фармацевты стали меньше...

Фармацевты стали меньше рекомендовать оригинальные препараты

30.01.2023
11:46
Шамиль Ахметзянов

Доля первостольников, отмечающих, что они часто рекомендуют оригинальные препараты, сократилась в течение 2022 года с 46 до 41%. Также заметно снизилась доля провизоров, которые считают, что оригинальные лекарства качественнее дженериков. При этом доверие к генерическим препаратам все меньше зависит от страны их производства.

Фото: prostooleh/ru.freepik.com

Фармацевты все меньше отмечают, что оригинальные лекарственные препараты значительно качественнее, эффективнее и безопаснее, чем дженерики. Доля первостольников, согласных с этим, сократилась с 62%, по данным осенней волны 2021 года, до 58% — по данным осенней волны 2022 года. На этом фоне также сократилась и доля тех, кто часто рекомендует именно оригинальные препараты: если в конце 2021 года показатель составлял 46%, то по данным актуальных измерений – уже 41%. Таковы данные осенней волны 2022 года исследования Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов» компании Ipsos в России (имеются в распоряжении «ФВ»).

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Еще одним элементом изменения отношения к генерическим препаратам является снижающаяся зависимость доверия к ним от страны-производителя. Если осенью 2021 года 66% отмечали, что их отношение к дженерикам варьируется в зависимости от страны их происхождения, то сейчас доля таких респондентов сократилась до 63%. Среди них 64% оценили свое доверие к западноевропейским препаратам на максимальные пять баллов, 50% поставили соответствующую оценку препаратам компаний из США, а 45% – дженерикам израильских компаний. При этом отмечается существенный рост доверия к препаратам-дженерикам индийских и российских компаний: если годом ранее доля тех, кто в полной мере доверял таким лекарствам, составляла лишь 8 и 5% соответственно, то, по данным осенней волны прошедшего года, показатель доверия к продукции из Индии увеличился до 12%, а к отечественным препаратам — до 9%.slide2.jpg (150 KB)

На фоне этих изменений отмечен общий рост готовности провизоров-фармацевтов «переключать» клиентов с препарата первоначального запроса на аналоги по различным категориям. Особенно заметно изменение установок в отношении анальгетиков – доля готовых к этому увеличилась в течение прошедшего года на 5,6%.

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Также заметны изменения в части жаропонижающих средств, средств для лечения геморроя и успокоительных препаратов. В сетевых аптеках 23% фармацевтов при подобном переключении клиентов часто опираются на информацию из рабочей программы на кассе, а 22% исходят из проходящих акций и программ для провизоров.

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