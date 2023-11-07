Фармацевты вошли в список наиболее высокооплачиваемых профессий США с долей женщин более 50%

Фармацевт оказался единственной из десяти наиболее высокооплачиваемых профессий в США, большинство работников в которой женщины. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном Pew Research Center.

Исследователи собрали данные об участии женщин в профессиях с самыми высокими зарплатами в Соединенных Штатах за последние 40 лет. В результате был выявлен значительный рост общей представленности женщин почти во всех самых высокооплачиваемых специальностях с 13% в 1980 году до 35% в 2023 году.

Все же, как сообщается, количество работников-мужчин превалирует в девяти из десяти профессий с самым большим заработком. Исключением стали лишь фармацевты, среди которых 61% — лица женского пола.

Список профессий с наибольшей доходностью возглавили специалисты, которые зарабатывают от 100 тыс. долл. в год, утверждается в исследовании. Это более чем в два раза превышает средний уровень заработной платы по США, который составляет 41 тыс. долл. в год.

Исследование также отмечает увеличение числа женщин среди стоматологов (рост более чем в четыре раза с 7 до 33%) и врачей-терапевтов (трехкратный рост с 13 до 38%). Кроме того, увеличилось количество докторов наук женского пола: в 2023 году женщины получили 63% всех выданных степеней доктора фармацевтических наук, 51% — доктора хирургической стоматологии, 50% — доктора медицинской науки. Это в два-три раза выше показателей в 1980 году.