«Фармасинтез» стал победителем премии «Приоритет-2018»

«Приоритет-2018» – самая авторитетная и престижная награда в России для лучших предприятий страны, достигших наибольших успехов в области импортозамещения. В этом году на награду в 30 номинациях претендовали 160 российских компаний. И только 59 получили премию. Торжественная церемония награждения прошла в Общественной палате РФ. Участие в ней приняли представители Министерства промышленности и торговли России, комитетов Госдумы, Торгово-промышленной палаты и Фонда развития промышленности.

Препарат Сатерекс, за который «Фармасинтез» получил награду, – оригинальный отечественный препарат для лечения сахарного диабета второго типа. Он обладает ценовым преимуществом перед зарубежным аналогом, при этом не уступает ему по качеству. Широкий выпуск препарата на рынок компания «Фармасинтез» планирует в 2019 г. Производить его будут на заводе «Фармасинтез-Тюмень». Выпуск отечественного препарата на фармацевтический рынок позволит значительно снизить зависимость здравоохранения страны от дорогостоящих импортных препаратов.

Источник публикации: ГК «Фармасинтез»