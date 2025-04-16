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Фармдистрибьюторы подали иски...

Фармдистрибьюторы подали иски к Государственным аптекам Коми

16.04.2025
16:10
Дина Коблова
Три фармдистрибьютора попросили взыскать с ГУП «Государственные аптеки Республики Коми» суммарно 6,3 млн руб. Требование связано с уголовным делом в отношении бывшего главы местного Минздрава. Ущерб для госаптек по этому делу составил более 14 млн руб.
Фото: 123rf.com

В картотеке арбитражных дел в конце марта появились три иска от фармацевтических дистрибьюторов к ГУП РК «Государственные аптеки Республики Коми».

Иски подали следующие фармкомпании:

  • ООО «Фарм-Трэйд», требует взыскать 3,7 млн руб.;
  • ООО «Барион», требует взыскать 829 тыс. руб.;
  • ООО «Фармру», требует взыскать 1,767 млн руб.

Государственные аптеки Коми, в свою очередь, понесли ущерб в результате действий бывшего исполняющего обязанности министра здравоохранения Коми Ваграма Даллакяна. Его обвиняют в халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба (ч.1.1 ст.293 УК РФ). Ущерб ГУП РК «Государственные аптеки Республики Коми» — единственному поставщику препаратов — составил более 14 млн руб. Вчера в Сыктывкарском городском суде началось следствие по этому делу.

О завершении расследования уголовного дела в отношении Даллакяна ранее сообщила прокуратура и Следственный комитет. Установлено, что в 2022—2023 годах обвиняемый не организовал работу по заключению госконтрактов на закупку лекарств для льготников. Из-за этого количество рецептов, находящихся на отсроченном обслуживании, достигло почти 10 тыс. Сейчас работа регионального Минздрава по льготному лекобеспечению налажена, заверили в прокуратуре.

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