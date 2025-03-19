Бывшего главу Минздрава Коми обвинили в халатности при закупках лекарств

В Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего исполняющего обязанности главы регионального Минздрава. Его обвиняют в халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба (ч.1.1 ст.293 УК РФ), сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Установлено, что в 2022—2023 году обвиняемый не организовал работу по заключению госконтрактов на закупку лекарств для льготников. По данным прокуратуры, количество рецептов, находящихся на отсроченном обслуживании, достигло почти 10 тыс. Ущерб ГУП РК «Государственные аптеки Республики Коми» — единственному поставщику препаратов — составил более 14 млн руб.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Сыктывкарский городской суд Республики Коми.

Сейчас работа регионального Минздрава по льготному лекобеспечению налажена, заверили в прокуратуре.

В этом году уже были возбуждены уголовные дела, связанные с закупками лекарств. Так, в феврале дело о халатности завели в Ивановской области. В марте дело о халатности из-за нехватки жизненно необходимых лекарственных препаратов возбудили в Красноярске, закупку необходимых лекарств не обеспечили также в Ульяновской области.

Ранее также стало известно об обвинении замруководителя департамента здравоохранения Орловской области в злоупотреблении должностными полномочиями при закупке лекарств для льготников. Это привело к ущербу бюджету на сумму более 46,7 млн руб. и нарушению прав граждан на медицинскую помощь. Уголовное дело направили в суд.