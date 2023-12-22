Фармкомпании начали отзывать свои патенты в США по требованию FTC

По меньшей мере три фармацевтические компании отозвали патенты на свои лекарственные средства в результате проверки, проведенной Федеральной торговой комиссией (FTC) США, пишет Bloomberg.

В прошлом месяце антимонопольный орган оспорил более 100 патентов десяти производителей препаратов из-за неправильного или неточного указания их в Перечне зарегистрированных лекарственных средств с оценками их терапевтической эквивалентности FDA (известен также как «Оранжевая книга»). В этот список вносят лекарства, которые были одобрены американским регулятором.

FTC утверждает, что неверное указание патентов в «Оранжевой книге» препятствует выводу на коммерческий рынок более дешевых дженериков. Отмечается, что подобное поведение фармацевтических компаний является актом недобросовестной конкуренции. Комиссия потребовала от производителей исключить свои патенты из Перечня зарегистрированных лекарств FDA в течение 30 дней, либо пройти повторную проверку эффективности и безопасности от регулятора и получить новое одобрение.

В число производителей, чьи лицензии на препараты были оспорены FTC, попали AbbVie, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Impax Laboratories, Kaléo, Mylan Specialty, а также дочерние компании GSK и Teva.

GSK сообщила об отзыве трех лицензий, оспариваемых FTC. Среди них оказались ингаляторы Advair, Flovent и «Вентолин», продажи которых приносят более 2 млрд долл. Компания объяснила свое решение внесенными изменениями в национальной политике регулирования препаратов и отметила, что продолжит пересматривать свои патенты, указанные в «Оранжевой книге».

Impax Laboratories, подразделение компании Amneal, отозвало свои интеллектуальные права на AdrenaClick. Это автоинъектор эпинефрина, предназначенный для купирования приступов аллергии. Продукт приносит производителю ежегодно до 50 млн долл.

Также стало известно об отзыве восьми патентов компании Kaléo. FTC оспорила ее лицензии на шприц-ручки при аллергии.