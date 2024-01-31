Фармкомпании попали в рейтинг лучших работодателей по версии HeadHunter

Сервис HeadHunter представил ежегодный «Рейтинг работодателей России». В 2023 году в TOP100 в категории «Крупнейшие компании» (численность от 5 тыс. человек) попала аптечная сеть «Фармленд». Она заняла 75-е место в рейтинге.

В первую сотню среди «Крупных компаний» (численность 1—5 тыс. человек) попали Stada (22-е место), «Биокад» (31-е место), аптечная сеть «Здоровье» (45-е место) и «Акрихин» (57-е место).

В лидерах рейтинга TOP100 в категории «Средние компании» (численность от 250 до 1 тыс. человек) оказалась Dr. Reddy's Laboratories. Компания заняла 11-е место. Среди «Небольших компаний» (численность 100—250 человек) 96-е место заняла «АстраЗенека Индастриз».

Каждая компания — участник рейтинга с численностью персонала от 100 человек получает место в соответствии с итоговым баллом. Он высчитывается через три этапа: профессиональное HR-анкетирование, опрос сотрудников и опрос соискателей.