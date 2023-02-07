Фармкомпании потеряют сверхдоходы от противоковидных препаратов в 2023 году

В 2022 году Pfizer, BioNTech, Gilead, AstraZeneca, Moderna и MSD заработали на препаратах против COVID-19 около 100 млрд долл. Но в этом году продажи могут упасть почти на две трети. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на расчеты аналитиков Refinitiv. Они отмечают, что в самых богатых и платежеспособных странах уже сформированы большие запасы противоковидных препаратов, а большая часть населения уже вакцинирована.

Аналитик BMO Capital Markets Эван Зайгерман считает, что заработанные в пандемию средства компании могли бы потратить на перспективные приобретения.

Pfizer заработала свыше 100 млрд долл. в прошлом году, из них 56 млрд долл. пришлось на противовирусный Paxlovid и вакцину от коронавируса. В этом году, согласно прогнозам компании, доход от этих продуктов упадет до 21,5 млрд долл. Pfizer купила компании Global Blood Therapeutics за 5,4 млрд долл. и Biohaven Pharmaceutical за 11,6 млрд долл. Зайгерман считает, что компании нужно «что-то большее и более эффективное».

Прибыль Moderna может снизиться с 18,4 млрд долл. в прошлом году до 7 млрд в этом, считают аналитики. Reuters пишет, что инвесторы разочарованы неспособностью компании подготовиться к переменам, так как вакцина от COVID-19 до сих пор остается единственным продуктом компании на рынке.

MSD не рассматривает свой противовирусный препарат «Лагеврио» как «движущую силу для роста... бизнеса», доход он него упадет с 5,7 млрд долл. в прошлом году до менее чем 1 млрд долл. в этом году, отмечают специалисты. Eli Lilly заработала на моноклональных антителах против COVID-19 2 млрд долл. в прошлом году. В этом году они не принесут компании ничего, так как FDA отозвало экстренную лицензию на все антитела.