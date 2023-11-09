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Фармкомпании вошли в...

Фармкомпании вошли в рейтинги лучших работодателей России

09.11.2023
19:24
Артем Косенок
Фармкомпании попали в два рейтинга лучших работодателей России 2023 года, которые составили Forbes и РБК. В список по версии Forbes вошли четыре компании и одна аптечная сеть, а в рейтинге РБК оказались три организации. 
Фото: DCStudio/ru.freepik.com

Журнал Forbes опубликовал рейтинг лучших работодателей России в 2023 году. Всего в него попали 125 компаний. Согласно методологии, участники оценивались по основным элементам ESG-повестки — «экология», «сотрудники и общество», «корпоративное управление».

Компаниям не присваивали места, а распределили по четырем группам: «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза». В группу «Золото» попали фармацевтические компании «Р-Фарм» и Biocad. В категории «Серебро» оказались «Биннофарм Групп» и «Генериум», а в группе «Бронза» — аптечная сеть «Максавит».

Также РБК представил свой рейтинг российских работодателей в 2023 году. В проведенном изданием исследовании приняли участие 165 компаний, в которых работают более 2 млн россиян. Участники рейтинга оценивались по следующим группам показателей (каждая из которых при подведении итогов исследования имела свой вес): «сотрудники и условия труда», «эффективность бизнеса и инновационное развитие», «социальная ответственность», «деловая репутация компании», «мнения сотрудников».

В I группу рейтинга (без выделения мест внутри) попала компания «Герофарм», в III группу — «Биннофарм Групп» и «ПСК Фарма».

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