Фармкомпании завоевали награды на фестивале «Каннские львы»

Реклама Viatris завоевала гран-при на фестивале «Каннские львы» в категории «Фармацевтика». Об этом пишет портал Fierce Pharma.

Производитель снял ролик «Make Love Last» («Продли любовь»), в котором демонстрируется интимная близость между влюбленными через технику замедленной съемки. Креативное решение позволило продвигать средство от эректильной дисфункции «Виагра» (силденафил), несмотря на строгие ограничения.

Золото досталось Biogen за рекламное видео «Friedreich's Back» («Возвращение Фридрейха»). Американский биотехнологический гигант рекламировал в нем Skyclarys (офинасерт) — препарат для лечения атаксии Фридрейха, одобренный Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в 2023 году.

Это редкое наследственное нейродегенеративное заболевание поражает нервную систему и сердце. Оно встречается примерно у одного из 50 тыс. человек в мире. Лекарство действует путем активации фактора транскрипции Nrf2. В норме этот белок защищает клетки от повреждения продуктов окисления, но не функционирует должным образом при болезни Фридрейха.

Biogen создала серию из девяти роликов для социальных сетей с элементами черного юмора. В них актер исполняет роль немецкого невролога Николауса Фридрейха, открывшего заболевание в 1863 году, и объясняет особенности патологии понятным языком.

В категории «Здоровье» гран-при достался Ogilvy Singapore. Сингапурская компания сделала рекламу для корпорации Unilever под названием «Vaseline Verified» («Проверенный вазелин»). В ней показывается различное применение известной мази.

«Каннские львы» проходили с 16 по 20 июня. Это ежегодный международный фестиваль, который отмечает лучшие рекламные ролики.