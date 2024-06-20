Фармкомплекс «Сфера-Фарм» под Калугой продали на аукционе

Российский аукционный дом (РАД) провел торги имущества обанкротившегося фармацевтического предприятия ООО «Сфера-Фарм» в Калужской области. Как сообщает пресс-служба РАД, торги прошли на федеральной торговой площадке ЭТП РАД lot-online.

Объект находится в индустриальном парке Ворсино в деревне Добрино Боровского района Калужской области. В состав имущества входит комплекс зданий общей площадью 17 686,2 кв. м, два смежных земельных участка площадью 3 га, три сооружения, узкоспециализированное и электронное оборудование, инструменты, инвентарь, более 4,5 тыс. приборов, а также нематериальные активы.

На заводе установлены четыре линии производственной мощностью суммарно до 45 млн флаконов и пакетов в год: растворы глюкозы, декстрозы и аминокислот, растворы для перитонеального диализа.

На лот претендовали два участника, победителем торгов стало АО «Фаворит Трейд». Цена продажи составила 1,4 млрд руб.

«Особенно важно, что победителем стал профильный инвестор. При продаже действующего бизнеса для нас всегда в приоритете задача сохранения профиля предприятия», — прокомментировала заместитель генерального директора РАД Ольга Желудкова.

Фармацевтический комплекс «Сфера-Фарм» был выставлен на торги в декабре 2023 года. Начальная цена контракта составляла 2,15 млрд руб. По данным СПАРК, 100% доли в «Сфера-Фарм» принадлежит Алиму Омерову. В марте 2023 года завод был признан банкротом, в отношении юрлица была введена процедура конкурсного производства. Чистый убыток комплекса в 2022 году составил 1,2 млрд руб.