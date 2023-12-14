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Завод «Сфера-Фарм» в...

Завод «Сфера-Фарм» в Калужской области выставлен на торги

14.12.2023
12:55
Артем Косенок
В Калужской области на торги выставлен фармацевтический комплекс «Сфера-Фарм». Начальная цена контракта составляет 2,15 млрд руб. Ранее завод был признан банкротом, в отношении юрлица была введена процедура конкурсного производства.
Фото: auction-house.ru

Фармацевтический комплекс «Сфера-Фарм» в Калужской области выставлен на торги. Такая информация размещена на сайте Российского аукционного дома. Начальная цена контракта составляет 2,15 млрд руб.

Комплекс расположен в деревне Добрино Калужской области. Он включает в себя здания и сооружения фармацевтического производства общей площадью 17 тыс. кв. м, два земельных участка общей площадью 3 га, а также движимое имущество (узкоспециализированное и электронное оборудование; инструменты, инвентарь) и нематериальные активы.

Фармацевтический комплекс был запущен в феврале 2021 года. В мае того же года завод получил заключение Минпромторга о соответствии производителя производственной практике GAP. На заводе производят растворы глюкозы 5%, декстрозы 5%, аминокислот, а также раствор для перетониального диализа.

По данным СПАРК, 100% доли в «Сфера-Фарм» принадлежит Алиму Омерову. В марте 2023 года завод был признан банкротом, в отношении юрлица была введена процедура конкурсного производства. Чистый убыток комплекса в 2002 году составил 1,2 млрд руб.

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