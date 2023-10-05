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Фармкомпании попали в...

Фармкомпании попали в рейтинг крупнейших по версии российского Forbes

05.10.2023
18:19
Артем Косенок
Российский Forbes опубликовал TOP100 крупнейших компаний России по чистой прибыли. В рейтинг попали две фармацевтические компании — «Фармстандарт» и «Отисифарм».

Российский Forbes опубликовал TOP100 крупнейших компаний России по чистой прибыли.

В список Forbes включены зарегистрированные в России операционные компании, а также юрлица, зарегистрированные в других юрисдикциях, если российским акционерам принадлежит 25% и более акций, а бизнес-активы в значительной степени связаны с Россией. Компании ранжированы по чистой прибыли в 2022 году.

На 26-м месте в списке оказался «Фармстандарт». Чистая прибыль компании в 2022 году составила 49,2 млрд руб. Для сравнения: в 2021 году — 24,6 млрд руб.

Также в TOP100 попала компания «Отисифарм», расположившись на 69-м месте. Чистая прибыль компании по итогам прошлого года составила 22,3 млрд руб., в 2021 году — 14,7 млрд руб.

Первые пять строк рейтинга занимают компании из нефтегазовой отрасли: «Газпром», «Ямал СПГ», «Роснефть», «Лукойл» и «Новатэк».

В прошлом году российский Forbes опубликовал TOP50 прибыльных компаний России. В списке тогда оказался «Генериум», занявший 37-ю строчку. Компания заработала в 2021 году 64,5 млрд руб.

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