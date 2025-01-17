Фармрынок недополучил почти половину необходимого объема антирезусного иммуноглобулина

Общий объем антирезусного иммуноглобулина, поступившего на российский рынок в 2024 году, составил 98,8 тыс. упаковок, подсчитал аналитики RNC Pharma. По сравнению с 2023 годом поставки препарата сократились на 54%. Сложности с препаратом наблюдались и в 2022 году, аналитики связывают это с проблемами логистики, но уже в 2023 году вопрос был решен и рынок получил почти весь необходимый объем лекарства.

Сейчас в России зарегистрированы шесть препаратов антирезусного иммуноглобулина, один из которых производится в стране по полному циклу. При этом в 2024 году фармрынок получил только три из этих продуктов, утверждают аналитики. Более 60% от натурального объема поступившего на рынок России иммуноглобулина антирезус в прошлом году занимал препарат с ТН «Резогам» швейцарской компании «Сиэсэл Беринг». В 2024 году в оборот было выведено 59,7 тыс. упаковок — почти вдвое больше, чем компания отгружала в 2023 году.

На втором месте по поставкам находится «Иммуноро Кедрион» итальянской «Кедрион С.П.А.» (30,8 тыс. упак.). Здесь общий объем за год сократился почти на 71%. Аналитики обратили внимание, что именно «Иммуноро Кедрион» на протяжении последних нескольких лет обеспечивал основной объем, закрывая от 49 до 85% потребности рынка.

Единственный препарат отечественного производства от «Ивановской областной станции переливания крови» занимал всего около 8% (8,3 тыс. упаковок) от объема антирезусного иммуноглобулина, который российская система здравоохранения получила в 2024 году. Основной канал дистрибуции этого лекарства — профильные медучреждения, но проблемы с доступностью неизбежно отражаются и на рознице.

Рис. Объем и динамика выпуска в обращение на российский фармрынок препаратов антирезусного иммуноглобулина в 2019—2024 гг.

В ноябре 2024 года жительницы Пензенской области и других регионов России пожаловались в Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства на нехватку антирезусного иммуноглобулина. Ранее о проблеме заявили в пензенском Минздраве, затем появилась информация, что до конца года в гражданский оборот будет введено более 90 тыс. упаковок препарата.