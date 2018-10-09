Фармсообщество взялось за опережающую подготовку кадров

По ее словам, процесс модернизации образования должен соответствовать требованиям будущего.

«Мы не можем научить людей грамотно общаться с новой информационной средой и информационными коммуникационными технологиями если не будем включать их в учебный процесс, – отметила спикер. – Мы не можем вырастить инновационного специалиста, если не будем обмениваться возможностями, так как даже у лидеров не хватает компетенций для побед на глобальном рынке. Поэтому призываю всех взаимодействовать. Не надо быть вузами-одиночками, надо выступать консорциумами. Образовательные процессы и форматы нужно переосмыслить, чтобы они соответствовали требованиям будущего и могли обеспечить развитие человека XXI века».

Усилия академического сообщества направлены сегодня на создание образовательных программ, которые должны лечь в основу системы многоуровневой опережающей подготовки кадров для перспективного развития фармотрасли.

На базе профессиональных стандартов разрабатываются модели компетенций, по которым станут учить и оценивать будущих специалистов.

По словам Натальи Пятигорской, основные проблемы модернизации образования связаны со сложной системой законодательства, мешающей взаимодействию с работодателями (речь идет о базовых кафедрах вузов на фармпроизводствах), а также сетевой реализации образовательных программ. Сложностей добавляют и значительные различия в подготовленности профессорско-преподавательского состава. Нет широкого опыта взаимодействия между вузами, а также единой информационной платформы, где можно было бы собрать все наработанное за предыдущие годы для использования в системе опережающей подготовки кадров.

Анализ результатов работы по формированию моделей компетенций показывает, что они часто подменяются личностными качествами. Еще одна проблема: не учитываются профессиональные стандарты.

«Моделирование должно идти от результата, – сказала Наталья Пятигорская. – Индикаторы достижения компетенций не должны быть придуманы образовательными организациями – они должны прослеживаться от профессиональных стандартов».

Несмотря на все проблемы и сложности, перспективы у системы опережающей подготовки кадров есть, проект должен развиваться, отметила Наталья Пятигорская. Все замечания и предложения разработчики примерных основных образовательных программ готовы учесть.