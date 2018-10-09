Фармсообщество взялось за опережающую подготовку кадров

Сегодняшнее фармобразование формирует навыки «прошлого», а не будущего, готовит к реальности, которой уже не будет, констатировала заместитель директора по научной работе Института трансляционной медицины и биотехнологии, зав. кафедрой промышленной фармации Первого МГМУ им. Сеченова Наталья Пятигорская, выступая 12 ноября на всероссийской конференции, посвященной развитию кадрового потенциала фармацевтической отрасли.
По ее словам, процесс модернизации образования должен соответствовать требованиям будущего.
«Мы не можем научить людей грамотно общаться с новой информационной средой и информационными коммуникационными технологиями если не будем включать их в учебный процесс, – отметила спикер. – Мы не можем вырастить инновационного специалиста, если не будем обмениваться возможностями, так как даже у лидеров не хватает компетенций для побед на глобальном рынке. Поэтому призываю всех взаимодействовать. Не надо быть вузами-одиночками, надо выступать консорциумами. Образовательные процессы и форматы нужно переосмыслить, чтобы они соответствовали требованиям будущего и могли обеспечить развитие человека XXI века».
Усилия академического сообщества направлены сегодня на создание образовательных программ, которые должны лечь в основу системы многоуровневой опережающей подготовки кадров для перспективного развития фармотрасли.
На базе профессиональных стандартов разрабатываются модели компетенций, по которым станут учить и оценивать будущих специалистов.
По словам Натальи Пятигорской, основные проблемы модернизации образования связаны со сложной системой законодательства, мешающей взаимодействию с работодателями (речь идет о базовых кафедрах вузов на фармпроизводствах), а также сетевой реализации образовательных программ. Сложностей добавляют и значительные различия в подготовленности профессорско-преподавательского состава. Нет широкого опыта взаимодействия между вузами, а также единой информационной платформы, где можно было бы собрать все наработанное за предыдущие годы для использования в системе опережающей подготовки кадров.
Анализ результатов работы по формированию моделей компетенций показывает, что они часто подменяются личностными качествами. Еще одна проблема: не учитываются профессиональные стандарты.
«Моделирование должно идти от результата, – сказала Наталья Пятигорская. – Индикаторы достижения компетенций не должны быть придуманы образовательными организациями – они должны прослеживаться от профессиональных стандартов».
Несмотря на все проблемы и сложности, перспективы у системы опережающей подготовки кадров есть, проект должен развиваться, отметила Наталья Пятигорская. Все замечания и предложения разработчики примерных основных образовательных программ готовы учесть.
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