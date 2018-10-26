Фармспециалисты чаще, чем представители других отраслей, видят работу основным источником дохода на пенсии

Согласно результатам опроса SuperJob, на возможность работать и подрабатывать, а также на личные сбережения россияне рассчитывают чаще, чем на государственную пенсию. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Основным источником дохода на пенсии большинство россиян (29%) видят работу и подработку. На втором месте – личные сбережения (19%). На государственную пенсию надеются 16% опрошенных. На помощь детей – 3%. На средства, вложенные в НПФ, как на основной источник дохода рассчитывают 3%. Другие варианты получения дохода, среди которых средства от сдачи в аренду недвижимости, продажи продуктов подсобного хозяйства и изделий ручной работы, выбрали 7% опрошенных. Затруднились с ответом на вопрос 23% респондентов.



Респонденты старше 45 лет чаще других рассчитывают на доход от работы (35%) и государственную пенсию (25%) и реже всего на личные сбережения (9%). В накопления как основной источник дохода на пенсии чаще других верит молодежь до 24 лет (25%). На заработную плату одинаково часто рассчитывают как респонденты с доходом менее 25 тыс. руб. (34%), так и опрошенные, зарабатывающие от 45 тыс. руб. в месяц (33%).



Принятие закона о повышении пенсионного возраста не оказало значительного влияния на пенсионную стратегию российского общества. Распределение голосов в пользу того или иного источника дохода примерно то же что год назад, что в июне 2018 г., когда проект пенсионной реформы был представлен общественности.



Чаще всего россияне называли государственную пенсию и работу основой своей пенсионной стратегии в апреле 2014 г. (23 и 32% голосов соответственно). Реже всего на них рассчитывали в мае 2009 г. (7 и 23%), тогда большинство надеялось на личные накопления (33%).

Достойный размер пенсии, по мнению среднестатистического россиянина, сегодня составляет 37 300 руб. Запросы мужчин более чем на 3 тыс. руб. превышают запросы женщин: 38 900 и 35 800 руб. соответственно. Молодежь до 24 лет готова довольствоваться пенсией в 31 000 руб., россияне старше 45 лет хотели бы получать 39 200 руб. в месяц. Чем выше доход, тем выше запросы: достойная пенсия, по мнению россиян с зарплатой до 25 тыс. руб., — около 32 200 руб., россиян с заработком от 45 тыс. руб. в месяц – 40 300 руб.



Представления россиян о размере достойной пенсии выросли по сравнению с аналогичным исследованием 2016 г.: тогда желанный размер пенсии был около 35 200 руб., сегодня – 37 300 руб.

Интересны различия в пенсионных стратегиях представителей разных профессиональных групп. Работу назвали основным источником дохода по достижении пенсионного возраста 30% дизайнеров и 28% программистов. На личные сбережения чаще других рассчитывают маркетологи и юристы (31 и 29% соответственно). Бухгалтеры и HR-менеджеры чаще надеются на государственную пенсию (25 и 24%).

Как ранее сообщал «Фармперсонал» со ссылкой на результаты опроса Тop of Mind MR&C, свыше 40% сотрудников аптек, провизоров и фармацевтов планируют продолжить работать или подрабатывать после достижения пенсионного возраста. Лишь 16% намерены в положенный срок уйти на заслуженный отдых, 42% респондентов пока не определились в своих планах.

Деньги – главное, почему фармспециалисты не спешат уходить на пенсию. По результатам опроса, при выходе на пенсию фармспециалисты рассчитывают получать пособие по старости примерно в 17,5 тыс. руб. С учетом реформы пенсия может увеличиться, но не намного – в среднем, по мнению опрошенных, до 18,6 тыс. руб. Именно эти нерадостные перспективы заставляют большинство фармспециалистов задуматься о том, чтобы остаться в строю после выхода на пенсию.