«Фармстандарт» создал компанию для производства препаратов крови

АО «Фармстандарт» 10 ноября 2022 года зарегистрировало ООО «Фармстандарт Плазма». Место регистрации — Москва. Основной вид деятельности — производство лекарственных препаратов. Компанию возглавил Владимир Чупиков, который также является членом коллегиального исполнительного органа «Фармстандарта», свидетельствуют данные СПАРК. Никаких лицензий у ООО «Фармстандарт Плазма» пока нет.

Какие препараты крови были

В портфеле «Фармстандарта» сейчас нет препаратов крови. Но раньше, до декабря 2021 года, они были у других компаний группы. Речь идет о трех рекомбинантных факторах свертывания крови: эптаког альфа, мороктоког альфа, нонаког альфа. Первый разработали «Фармстандарт» и компания «Лекко» (позднее вошла в группу «Фармстандарт») в 2009 году. Тогда компании объявили о создании совместного предприятия «Генериум», на мощностях которого собирались выпускать эптаког альфа. В 2013—2014 годах «Генериум» зарегистрировал два других фактора крови.

В 2017 году владельцем всех трех регудостоверений стала «Эс Джи Биотех». Это совместное предприятие «Генериума» и Shire, созданное в 2016 году. В 2019 году Takeda купила Shire, и права в СП с «Генериумом» перешли ей. А в декабре 2021 года ООО «Такеда Фармасьютикалс» выкупила у АО «Генериум» полный контроль над совместным предприятием АО «Эс Джи Биотех» и права на препараты мороктоког альфа (ТН «Октофактор»), нонаког альфа (ТН «Иннонафактор») и эптаког альфа активированный (ТН «Коагил-VII»).

«Фармстандарт» занимался дистрибуцией этих лекарств, в том числе поставлял их по программе высокозатратных нозологий.

Какие производства были

Еще один проект по производству препаратов крови связан с Ростехом. Началось все в 2001 году с проекта по строительству завода препаратов крови ФГБУ «Росплазма». Первые две линии были построены в 2009 году, но в эксплуатацию их так и не ввели, поскольку заказчик захотел расширить производство. Однако строительство остановилось, так как заказчик и генподрядчик стали выяснять отношения в судах. Строительство было законсервировано.

В 2015 году правительство передало долгострой Ростеху. В соответствии с распоряжением правительства № 1214-р от 14.06.2016 «Нацимбио» (входит в Ростех) стал единственным поставщиком препаратов крови для Минздрава, Минобороны, МЧС, МВД, Минобрнауки, ФСБ, ФМБА, ФАНО, ФТС, ФСИН, Росрезерва, Росавиации и подведомственных им, а также Управлению делами президента учреждений. В документе оговаривалось специальное условие: закончить строительство завода по производству препаратов крови в Кирове без привлечения средств из федерального бюджета до конца 2018 года.

В 2017 году инвесторы нашлись. Три парт­нера создали АО «Киров Плазма», которое и должно было закончить проект. Учредителями АО, согласно СПАРК, стали «Нацимбио» (37,5%), «Фармстандарт» (37,5%) и итальянский производитель Kedrion Biopharma (25%).

Но и здесь все вышло не так, как планировалось. Как сообщили «ФВ» в 2019 году в пресс-службе «Нацимбио», итальянский партнер решил выйти из СП. Из-за этого в апреле 2019 года началась процедура ликвидации АО «Киров Плазма».

«ФВ» писал, что проблема могла возникнуть из-за отсутствия в достаточном количестве сырья.

Планы по плазме

В 2015 году «Фармстандарт» совместно с кипрской Senelle Holdings Limited создали ООО «Мастерплазма». В карточке компании указано, что компания занимается оптовой торговлей фармпродукции. В пояснительной записке к годовой отчетности за 2020 год говорится, что в собственности компании есть два земельных участка для строительства плазмацентров, а также объекты незавершенного строительства.

Компания зарегистрирована в поселке Вольгинский Владимирской области, где расположены производственные объекты «Генериума». Каких-либо сведений о завершении строительства нет.

В мае 2022 года издание «Башинформ» сообщило, что дочернее предприятие «Фармстандарт—УфаВита» планирует в III квартале завершить строительство цеха по производству препарата фактора свертывания крови VIII, а выпускать — в 2023 году. Согласно ГРЛС, предприятие в 2020 году начало клиническое исследование препарата «Плазмаэйт» (МНН фактор свертывания крови VIII), речь идет о первой фазе, которая должна закончиться в июле 2023 года.

«ФВ» направил запрос в компанию.