«Фармстандарт» запустит производство локализованных препаратов от Pfizer в 2024 году

«Фармстандарт» во второй половине 2024 года выпустит первые коммерческие серии акситиниба, палбоциклиба, бозутиниба и кризотиниба от Pfizer, производство которых локализовано на заводе компании в Республике Башкортостан («Фармстандарт-УфаВИТА» ). Об этом «ФВ» сообщили в пресс-службе компании. Все четыре препарата находятся под патентной защитой и входят в Перечень ЖНВЛП.

Согласно Фармреестру ЕАПВ, евразийский патент на акситиниб действует до 2025 года (№ 004460), на палбоциклиб — до 2028 года (№ 007395), на бозутиниб — до сентября 2024 года (№ 004427). Что касается кризотиниба: реестр включает в себя три патента на препарат, которые в России действуют до 2027 года.

Компании подписали соглашение о контрактном производстве препаратов для лечения рака молочной железы, легкого и почки, а также хронического миелолейкоза в 2020 году.

К настоящему моменту уже закуплена и запущена большая часть оборудования, на завершающей стадии находится трансфер технологии, сообщили в пресс-службе российского производителя. Согласно ГРЛС, площадку компании «Фармстандарт-УфаВИТА» пока не включили в регдосье на препараты, но, как сообщили в компании, необходимые для этого документы уже поданы.

В рамках проекта планируется выпуск более 2 млн таблеток и капсул в год в 8 дозировках, также уточнили в пресс-службе.