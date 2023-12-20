Лента новостейГазетаДокументыАптекарьКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиПроизводство
«Фармстандарт» запустит производство...

«Фармстандарт» запустит производство локализованных препаратов от Pfizer в 2024 году

20.12.2023
14:36
Маргарита Грошева
Pfizer и «Фармстандарт» продолжают работу в рамках соглашения, заключенного в 2020 году. Согласно договоренностям, в 2024 году российский производитель локализует на своем заводе четыре препарата, которые все еще защищены патентами.
Фото: Immo Wegmann / unsplash.com

«Фармстандарт» во второй половине 2024 года выпустит первые коммерческие серии акситиниба, палбоциклиба, бозутиниба и кризотиниба от Pfizer, производство которых локализовано на заводе компании в Республике Башкортостан («Фармстандарт-УфаВИТА» ). Об этом «ФВ» сообщили в пресс-службе компании. Все четыре препарата находятся под патентной защитой и входят в Перечень ЖНВЛП.

Согласно Фармреестру ЕАПВ, евразийский патент на акситиниб действует до 2025 года (№ 004460), на палбоциклиб — до 2028 года (№ 007395), на бозутиниб — до сентября 2024 года (№ 004427). Что касается кризотиниба: реестр включает в себя три патента на препарат, которые в России действуют до 2027 года.

Компании подписали соглашение о контрактном производстве препаратов для лечения рака молочной железы, легкого и почки, а также хронического миелолейкоза в 2020 году.

К настоящему моменту уже закуплена и запущена большая часть оборудования, на завершающей стадии находится трансфер технологии, сообщили в пресс-службе российского производителя. Согласно ГРЛС, площадку компании «Фармстандарт-УфаВИТА» пока не включили в регдосье на препараты, но, как сообщили в компании, необходимые для этого документы уже поданы.

В рамках проекта планируется выпуск более 2 млн таблеток и капсул в год в 8 дозировках, также уточнили в пресс-службе.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.