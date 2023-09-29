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Фаррахов рассказал о...

Фаррахов рассказал о ходе эксперимента по доставке рецептурных лекарств

29.09.2023
19:55
Депутат Айрат Фаррахов поделился данными Минздрава о ходе эксперимента по онлайн-доставке рецептурных лекарств. Так, с марта по сентябрь услугой в трех регионах воспользовались только 147 раз.

Депутат Госдумы Айрат Фаррахов рассказал о ходе пилота по онлайн-доставке рецептурных лекарств со ссылкой на данные Минздрава. За семь месяцев эксперимента услугой в трех регионах воспользовались только 147 раз:

  • В Москве — 71;
  • В Московской области — 63;
  • В Белгородская области — 13.

«Представители правительства сказали, что все необходимые правовые акты приняты, а более чем скромный результат объясняется плохой информированностью граждан и бизнеса. Не согласен с такой позицией. Считаю, что надо поработать над ошибками», — написал Фаррахов в своем telegram-канале.

Среди причин депутат выделил сложности при регистрации в эксперименте для медорганизаций, врачей и бизнеса, разницу в правилах участия в эксперименте в разных субъектах, недоработку ЕМИАС и регламентов, путаницу с МНН и торговыми наименованиями в рецепте, отсутствие льготных препаратов.

Всего с 1 марта Роздравнадзором выдано 26 разрешений аптечным организациям. Он продлится до 1 марта 2026 года.

Ранее «ФВ» писал, что в октябре при Госдуме будет организован экспертный совет, на котором отрасль вновь обсудит эксперимент по доставке Rx-лекарств. Для участия в дискуссии приглашены депутаты, представители Минздрава, Росздравнадзора, маркетплейсов, а также представители профессиональных врачебных, аптечных и пациентских сообществ.

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