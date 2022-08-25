«Феназепам» предложили включить в список подлежащих учету препаратов

Министерство здравоохранения предложило пополнить список подлежащих количественному учету (ПКУ) препаратов двумя лекарственными средствами. Это «бромдигидрохлорфенилбензодиазепин (7-бромо-5-(2-хлорфенил)-1,3-дигидро-2H-1,4-бензодиазепин-2-он)» и «соматотропин (гормон роста, СТГ)». Соответствующий проект приказа размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к документу отмечается, что правительство ранее внесло эти лекарственные средства в списки сильнодействующих и ядовитых веществ. Они по правилам должны подлежать количественному учету. В июне этого года межведомственная комиссия по рассмотрению предложений о включении лекарственных средств в перечень ПКУ приняла соответствующее решение.

Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин пополнил список сильнодействующих веществ в марте 2021 года (Постановление Правительства № 1495 от 18.09.2020). Это действующее вещество лежит в основе такого широко применяемого препарата, как «Феназепам». В мае этого года в перечень добавили и соматотропин. Перечень ПКУ при этом не был обновлен, несмотря на то что оба постановления вступили в силу спустя 180 дней после официального опубликования, писал «ФВ».