Финансирование закупок «Круга добра» вырастет более чем на 68 млрд рублей

Финансирование закупок лекарств для детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями в 2023 году составит 185,7 млрд руб. Из них на закупку зарегистрированных препаратов будет направлено 144,7 млрд руб., незарегистрированных – 41 млрд руб. Это следует из проекта документа, размещенного на сайте Госдумы.

По сравнению с бюджетом 2022 года финансирование вырастет на 68,7 млрд руб. В текущем году на закупки зарегистрированных препаратов будет потрачено 78,6 млрд руб., незарегистрированных – 38,4 млрд руб. Рост расходов связан с передачей фонду финансирования закупок лекарств для детей по программе «14 высокозатратных нозологий (ВЗН)». Как сообщал «ФВ», соответствующий закон внесен в Госдуму на этой неделе. Согласно проекту, взрослые пациенты по программе «14 ВЗН» будут обеспечиваться по прежней схеме.

В проекте бюджета на 2023 год на комплекс процессных мероприятий «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами» заложено 186,8 млрд руб. В текущем году сумма составит 179,2 млрд руб.

Финансирование льготными лекарствами и медицинскими изделиями граждан, имеющих право на федеральную льготу, вырастет с 40,7 млрд до 48,3 млрд руб. На другие федеральные программы, в число которых входят закупки по программе «14 ВЗН», антиретровирусных препаратов и вакцин для Национального календаря прививок, будет выделено 121,2 млрд руб. (в 2022 году такой же объем затрат). В документе нет информации об объеме финансирования каждой из программ.