Закупку лекарств для детей из перечня «14 ВЗН» передадут «Кругу добра»

Правительство хочет расширить полномочия «Круга добра». Фонду намерены отдать полномочия по закупке лекарств для детей с заболеваниями из перечня 14 высокозатратных нозологий (ВЗН). Закупать препараты для взрослых из этого списка будет по-прежнему Минздрав. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Изменения предлагается внести в ч.9.2 ст.83 ФЗ № 323 от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». В случае принятия документа, закон вступит в силу 1 января 2023 года.

В рамках программы «14 ВЗН» ежегодно фиксируется прирост численности больных, который связан в том числе с увеличением продолжительности жизни пациентов, напрямую зависящей от их бесперебойного лекарственного обеспечения. Численность пациентов, обеспечиваемых по этой программе, с 2018 по 2021 год выросла на 68,8 тыс. человек и составила по состоянию на 1 января 2021 года 227,5 тыс. человек.

При этом по некоторым заболеваниям большинство пациентов — это дети, отмечается в пояснительной записке к документу. Так, по заболеваниям гипофизарный нанизм, мукополисахаридозы 1-го и 2-го типов, муковисцидоз и юношеский артрит с системным началом количество пациентов детского возраста составляет от 82 до 99%.

Для лекарственного обеспечения больных на 2022—2024 годы предусмотрено 66,9 млн руб. ежегодно. При этом закупки препаратов для детей в рамках программы «14 ВЗН» составляют до 30% затрат от общего количества закупаемых лекарственных препаратов.

В начале июля Минздрав предложил разрешить фонду «Круг добра» помогать пациентам по достижении ими совершеннолетия (на срок до 12 месяцев с момента достижения ими возраста 18 лет). Они будут обеспечиваться необходимыми лекарствами, медизделиями, средствами реабилитации и медицинской помощью, писал «ФВ».